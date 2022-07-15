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Manchester City Riyad Mahrez ile sözleşme uzattı!

Son dakika haberleri... Premier Lig ekiplerinden Manchester City, yıldız futbolcusu Riyad Mahrez'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 19:33 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 19:34
Manchester City Riyad Mahrez ile sözleşme uzattı!

Premier Lig ekiplerinden Manchester City yıldız futbolcusu ile sözleşme uzattığını açıkladı.

İngiliz ekibi Riyad Mahrez ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

10 Temmuz 2018'den beri Manchester City forması giyen Cezayirli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Riyad Mahrez, City formasıyla 188 maça çıktı, 63 gol atıp 45 asistlik performansla takımına katkı sağladı.

31 yaşındaki futbolcunun 35 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

İŞTE MANCHESTER CITY'NİN AÇIKLAMASI

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