Manchester City Riyad Mahrez ile sözleşme uzattı!

Premier Lig ekiplerinden Manchester City yıldız futbolcusu ile sözleşme uzattığını açıkladı.

İngiliz ekibi Riyad Mahrez ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

10 Temmuz 2018'den beri Manchester City forması giyen Cezayirli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Riyad Mahrez, City formasıyla 188 maça çıktı, 63 gol atıp 45 asistlik performansla takımına katkı sağladı.

31 yaşındaki futbolcunun 35 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

İŞTE MANCHESTER CITY'NİN AÇIKLAMASI

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY