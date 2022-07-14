Cristiano Ronaldo'ya servet önerdiler! 250 milyon euro...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya çılgın bir teklif geldi. Portekiz basınından CNN Portugal'de yer alan habere göre adı açıklanmayan bir Suudi Arabistan takımı, 37 yaşındaki süperstara 2 yıllık, toplamda ise 250 milyon euro kazanacağı bir sözleşme önerdi.

Chelsea, Bayern Münih ve Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında olan Ronaldo'nun, hala kupalar kazanmak istediği bu nedenle de teklife sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

KAMPA KATILMAMIŞTI

Öte yandan Manchester United'dan ayrılacağı yönünde söylentiler çıkan tecrübeli futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'ın sezon öncesi kampına kişisel nedenlerle katılmamıştı. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ise başarılı oyuncuyu takımında istediğini dile getirmişti.