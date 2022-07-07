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Dybala Manu’ya

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Manchester United, Juventus ile sözleşmesi sona eren Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Dybala Manu’ya

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Manchester United, Juventus ile sözleşmesi sona eren Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşın santrafor arayışlarına başlayan Kırmızı-Şeytanlar'ın, Arjantinli yıldızı ilk alternatif olarak düşündüğü ifade edildi. Ayrıca 28 yaşındaki oyuncunun da Premier Lig'e sıcak baktığı kaydedildi. Ronaldo'nun takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren İngiliz eski futbolcu Danny Murphy, "Eğer Ronaldo takımdan ayrılacaksa yerine kimin geldiği çok önemli. Yerini doldurmadan onu göndermek akıl dışı bir hareket olur. Zaten Manchester United'da gol sıkıntısı yaşanırken 24 gol ile açık ara takımın en golcüsü olmuş bir oyuncuyu gönderirseniz yerini doldurmak çok zor olur." ifadelerini kullandı.

Arjantinli hücum oyuncusunun piyasa değeri yaklaşık 35 milyon euro civarında.

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