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Ajax yıldızları için servet istedi

Hollanda ekibi, Manchester United’ın kadrosuna katmak istediği Anthony ve Lisandro Martinez için 130 milyon sterlin talep etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Ajax yıldızları için servet istedi
İngiltere Premier Lig'in başarıya hasret kalan takımlarından Manchester United'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ajax'tan ayrılarak takımın başına geçen teknik direktör Erik ten Hag'ın eski öğrencilerinden Anthony ve Lisandro Martinez'i transfer etmek istediği öğrenildi. Ajax'ın bu iki oyuncu için talep ettiği bonservis ise tam 130 milyon sterlin. Öte yandan Arsenal'in de Lisandro Martinez için girişimleri var. Anthony ve Lisandro Martinez, geçtiğimiz sezon Ajax'la lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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