Ajax yıldızları için servet istedi

İngiltere Premier Lig'in başarıya hasret kalan takımlarından Manchester United'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ajax'tan ayrılarak takımın başına geçen teknik direktör Erik ten Hag'ın eski öğrencilerinden Anthony ve Lisandro Martinez'i transfer etmek istediği öğrenildi. Ajax'ın bu iki oyuncu için talep ettiği bonservis ise tam 130 milyon sterlin. Öte yandan Arsenal'in de Lisandro Martinez için girişimleri var. Anthony ve Lisandro Martinez, geçtiğimiz sezon Ajax'la lig şampiyonluğu yaşamıştı.