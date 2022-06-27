Ada yolcusu

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, Inter ve milli takımdaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. Calciomercatoweb sitesinde yer alan haberde; İngiliz ekibinde teknik direktör Antonio Conte'nin hücumda çeşitliliği artırmak için bir oyuncu aradığı ve bu futbolcunun da Hakan Çalhanoğlu olduğu ifade edildi.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, Inter ve milli takımdaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. Calciomercatoweb sitesinde yer alan haberde; İngiliz ekibinde teknik direktör Antonio Conte'nin hücumda çeşitliliği artırmak için bir oyuncu aradığı ve bu futbolcunun da Hakan Çalhanoğlu olduğu ifade edildi. Haberde, İtalyan devinin milli futbolcu için yaklaşık olarak 30 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ettiği, Tottenham'ın ise bu rakamın tamamını ödeyemeyeceği ve transferde Davinson Sanchez veya Giovani Lo Celso'dan birini takas olarak kullanabileceği belirtildi.