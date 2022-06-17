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Porto'lu Fabio Vieira dev rakama Arsenal'e transfer oldu!

İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Porto'da forma giyen Fabio Vieira'yı transfer etti. Portekiz temsilcisi, transferin resmen gerçekleştiğini açıkladı. İşte transferin ayrıntıları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 13:28
Porto'lu Fabio Vieira dev rakama Arsenal'e transfer oldu!

Portekiz Ligi'nin son şampiyonu Porto, 22 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Vieira'nın Arsenal'e transfer olduğunu duyurdu.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun 35 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus karşılığında Arsenal'e transfer olduğunu belirtildi.

5 YILLIK İMZA
Bu yaz daha önce Matt Taylor ve Marquinhos gibi isimleri kadrosuna katan Londra temsilcisi, Fabio Vieira ile birlikte yaz transfer döneminin 3. transferini yapmış oldu.

Portekizli oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçecek ve Arsenal'e 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Porto altyapısından yetişen Vieira, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde çıktığı 39 maçta attığı 7 gol ve yaptığı 16 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

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