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Ve Haaland City’de

Premier Lig devi, Norveçli yıldızı resmen açıkladı. 21 yaşındaki forvet, 5 yıllığına Guardiola’nın çalıştırdığı M.City’ye imza attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
Ve Haaland City’de
Ada'da yılın transferi gerçekleşti... Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Erling Haaland transferini resmen açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan duyuruda 21 yaşındaki forvetle 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Transferin menajer ücretleri ve bonuslarla birlikte Manchester City'ye 85.5 milyon sterline mal olduğu basına yansıdı. Haaland "Ben ve ailem için gurur verici bir gün. Manchester City'nin oyun tarzına hayran olmamak elde değil. Heyecan verici ve çok fazla gol şansı oluşturuyorlar, bu da benim gibi bir oyuncu için mükemmel. Guardiola da tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri" dedi.
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