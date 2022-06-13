Kediye şiddet uygulayan Kurt Zouma çöp toplayacak

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığı görüntülerin ardından büyük tepki almış, oyuncu hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, Zouma ile ilgili kararını verdi. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Fransız futbolcu ve kardeşi Yoan, 180 saat kamu yararına hizmet cezasına çarptırıldı. Tecrübeli savunmacı, çöp toplama, grafiti silme ve zemin bakımı gibi toplum hizmetlerini halka açık yerlerde gerçekleştirecek.