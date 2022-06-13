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Kediye şiddet uygulayan Kurt Zouma çöp toplayacak

Son dakika spor haberleri... West Ham United'da forma giyen Fransız futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığı için kamu yararına hizmet cezası aldı. Zouma, çöp toplama ve zemin bakımı gibi toplum hizmetlerini halka açık yerlerde gerçekleştirecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 12:21
Kediye şiddet uygulayan Kurt Zouma çöp toplayacak

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığı görüntülerin ardından büyük tepki almış, oyuncu hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, Zouma ile ilgili kararını verdi. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Fransız futbolcu ve kardeşi Yoan, 180 saat kamu yararına hizmet cezasına çarptırıldı. Tecrübeli savunmacı, çöp toplama, grafiti silme ve zemin bakımı gibi toplum hizmetlerini halka açık yerlerde gerçekleştirecek.

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