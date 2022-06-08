Merih Demiral Ada yolcusu

Juventus, Chiellini'nin ayrılmasının ardından Napoli'nin stoperi Koulibaly'i transfer etmek için Merih Demiral'a güveniyor. Bu transferin maliyetini 24 yaşındaki milli yıldızımızdan karşılamayı düşünen İtalyan devi, İngilizler'le görüşüyor. Merih'i kiralayan Atalanta, 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Milli futbolcumuz ile Newcastle'ın ilgilendiği, 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

ÇALHANOĞLU DAHİL

İngiliz basını; Manchester United'ın da genç stoperi istediği ve İnter'de oynayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile birlikte transfer etmek istediğini ileri sürdü. Arap konsorsiyumunun satın aldığı Newcastle'ın bu transferde daha avantajlı olduğu belirtildi. Merih Demiral, Atalanta'da 42 maçta forma giyip 2 gol ve 3 asistle oynadı. Başarılı futbolcu, A Milli Takım'da 24 kez boy gösterirken, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.