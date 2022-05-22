Haberler İngiltere Premier Lig Norwich City - Tottenham maçı CANLI izle! Norwich Tottenham maçı canlı anlatım | Tottenham maçı izle

Norwich City - Tottenham maçı CANLI izle! Norwich Tottenham maçı canlı anlatım | Tottenham maçı izle

Norwich City ile Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligden düşmesi kesinleşen Norwich sahasında dördüncülük hesaplarını yapan Tottenham'ı ağırlıyor. Carrow Road'da oynanan mücadelede hakem Kavanagh düdük çalıyor. Karşılaşmayı fotomac.com.tr'den CANLI izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:14 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:22
Norwich City - Tottenham maçı CANLI izle! Norwich Tottenham maçı canlı anlatım | Tottenham maçı izle

İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında Norwich City ile Tottenham kozlarını paylaşıyor. Carrow Road'da oynanan mücadelede hakem Kavanagh düdük çalıyor. Karşılaşmayı fotomac.com.tr'den CANLI izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

NORWICH CITY - TOTTENHAM MAÇINDA İLK 11'LER
Norwich: Krul, Aarons, Hanley, Byram, Giannoulis, Sörensen, Normann, Melou, Dowell, Rashica, Pukki

Tottenham: Lloris, Sanchez, Dier, Davies, Höjberg, Bentancur, Emerson, Sessegnon, Kulusevski, Son, Kane

NORWICH CITY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Norwich City - Tottenham maçı 18:00'de başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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