Norwich City - Tottenham maçı CANLI izle! Norwich Tottenham maçı canlı anlatım | Tottenham maçı izle

İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında Norwich City ile Tottenham kozlarını paylaşıyor. Carrow Road'da oynanan mücadelede hakem Kavanagh düdük çalıyor. Karşılaşmayı fotomac.com.tr'den CANLI izleyebilirsiniz...
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NORWICH CITY - TOTTENHAM MAÇINDA İLK 11'LER
Norwich: Krul, Aarons, Hanley, Byram, Giannoulis, Sörensen, Normann, Melou, Dowell, Rashica, Pukki
Tottenham: Lloris, Sanchez, Dier, Davies, Höjberg, Bentancur, Emerson, Sessegnon, Kulusevski, Son, Kane
NORWICH CITY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Norwich City - Tottenham maçı 18:00'de başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.