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Manchester City - Aston Villa: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City!

İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Manchester City oldu. Guardiola'nın takımı, 38. ve son hafta maçında konuk ettiği Aston Villa'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 5 dakikada bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek üst üste 2'nci, toplamda 8. lig şampiyonluğunu ilan etti. Manchester City'ye zaferi getiren golleri İlkay Gündoğan (2) ve Rodri kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 19:55 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 20:01
Manchester City - Aston Villa: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City!

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Haftada lider giren M. City, 2-0 geriye düştüğü maçı 5 dakikada bulduğu gollerle 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Konuk ekip Aston Villa, 37'de Matty Cash ve 69'da Philippe Coutinho'nun golleriyle 2-0'ı yakaladı.

Pes etmeyen City, 5 dakikada müthiş bir geri dönüşe imza attı. 76'da İlkay Gündoğan farkı bire indirirken, 78'de Rodri'nin golü skora dengeyi getirdi: 2-2.

İlkay Gündoğan 81'de bir kez daha sahneye çıkıp takımına şampiyonluğu getiren golü kaydetti: 3-2.

8. KEZ ŞAMPİYON!

Bu sonucun ardından Machester City, sezonu 93 puanla zirvede tamamladı ve üst üste 2'nci, toplamda 8. lig şampiyonluüunu elde etti. Liverpool ise 92 puanla sezonu 2. sırada noktaladı.

Aston Villa ise 45 puanla 14. oldu.

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