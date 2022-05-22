Liverpool - Wolverhampton maçı canlı

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Liverpool ile Wolverhampton kozlarını paylaşıyor.
LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Matip, Robertson, Henderson, Keita, Thiago, Jota, Diaz, Mane
Wolverhampton: Sa, Boly, Coady, Toti, Jonny, Neves, Moutinho, Ait-Nouri, Dendoncker, Neto, Jimenez
LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Wolverhampton maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de başlayan karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.