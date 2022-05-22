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Liverpool - Wolverhampton maçı canlı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Ligin son haftasında Liverpool sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Liverpool maçtan 3 puanla ayrılır, Manchester City ise puan kaybederse Kırmızılar sezonu şampiyon tamamlayacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:40 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:50
Liverpool - Wolverhampton maçı canlı

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Liverpool ile Wolverhampton kozlarını paylaşıyor.

LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Matip, Robertson, Henderson, Keita, Thiago, Jota, Diaz, Mane

Wolverhampton: Sa, Boly, Coady, Toti, Jonny, Neves, Moutinho, Ait-Nouri, Dendoncker, Neto, Jimenez

LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Wolverhampton maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de başlayan karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

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