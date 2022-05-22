Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Manchester United maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.