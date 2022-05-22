Burnley - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley - Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURNLEY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Newcastle United maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.