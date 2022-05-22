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Burnley - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 15:45 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 15:45
Burnley - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley - Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURNLEY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Newcastle United maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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