Brighton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton - West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - West Ham United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRIGHTON - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Brighton - West Ham United maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.