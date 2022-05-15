West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United - Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
West Ham United - Manchester City maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.