West Ham United - Manchester City: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

West Ham United'ın gollerini 24 ve 45. dakikada Jarrod Bowen kaydetti. Manchester City'nin golleri 49. dakikada Jack Grealish ve 69. dakikada Vladimir Coufal'dan (kendi kalesine) geldi.
Riyad Mahrez 86. dakikada kazanılan penaltıda topun başıan geçti ama 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Lukasz Fabianski'ye takıldı.
PUAN DURUMU, KALAN MAÇLAR
Bu sonucun ardından Manchester City puanını 90'a yükseltti. Bir maç eksiği olan Liverpool'un ise 86 puanı var. Manchester City gelecek hafta evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Liverpool hafta içi Southampton'a konuk olacak. hafta sonu ise Wolverhampton'ı ağırlayacak.
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