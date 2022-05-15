Watford Leicester City: 1-5 | MAÇ ÖZETİ

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Leicester City, küme düşmesi kesinleşen Watford'a konuk oldu.
6. dakikada Joao Junqueira'nın golüyle öne geçerken 18. dakikada James Maddison skora dengeyi getirdi. 22. dakikada Leicester City, Jamie Vardy'nin golüyle öne geçerken Harvey Barnes, 46'da farkı ikiye çıkarttı.
70. dakikada Jamie Vardy, Leicester City'nin dördüncü golünü kaydederken 86'da Harvey Barnes skoru belirledi.
90 dakika, Leicester City'nin 5-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Brendan Rodgers'ın öğrencileri, yaklaşık 2.5 ay sonra deplasmanda ilk galibiyetini aldı.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Leicester City, küme düşmesi kesinleşen Watford'a konuk oldu.
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