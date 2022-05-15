Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United - Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Brighton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Brighton maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus'ta ve Aspor'da canlı yayınlanacak.