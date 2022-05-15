Leeds United Brighton maçı CANLI

İngiltrere Premier Lig'de Leeds United ve Birghton karşı karşıya geliyor. Bu keyifli müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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LEEDS UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leeds United - Brighton maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Aspor'da canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Leeds: Meslier, Firpo, Koch, Cooper, Llorente, Phillips, Klich, Raphinha, Harrison, Gelhardt, Rodrigo
Brighton: Sanchez, Cucurella, Dunk, Bissouma, Mac Allister, Trossard, Gross, Welbeck, March, Caicedo, Veltman