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Leeds United Brighton maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Leeds United, evinde Brighton'ı konuk ediyor. A Spor'dan naklen ekranlara gelen Leeds United - Brighton United mücadelesini haberimizden naklen ve canlı izleyebilirsiniz... | A Spor Canlı izle

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 15:56
Leeds United Brighton maçı CANLI

İngiltrere Premier Lig'de Leeds United ve Birghton karşı karşıya geliyor. Bu keyifli müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

LEEDS UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Brighton maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Aspor'da canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Leeds: Meslier, Firpo, Koch, Cooper, Llorente, Phillips, Klich, Raphinha, Harrison, Gelhardt, Rodrigo

Brighton: Sanchez, Cucurella, Dunk, Bissouma, Mac Allister, Trossard, Gross, Welbeck, March, Caicedo, Veltman

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