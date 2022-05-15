Haberler İngiltere Premier Lig Everton - Brentford: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Everton - Brentford: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brentford deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı. Everton'un golleri Lewin Richarlison'dan geldi. Konuk ekibin galibiyeti ise Coleman (kk) Wissa ve Rico Henry'nin golleriyle geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 23:45
Everton - Brentford: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton, sahasında Brentford'u konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan maçı Brentford 3-2 kazandı ve Everton küme düşmeme adına bu hafta da rahat bir nefes alamadı.

Karşılaşmada Everton 10. dakikada Calvert-Lewin'in golüyle öne geçerken 18. dakikada Braithwaite'in kırmızı kartıyla büyük şok yaşadı. 37. dakikada ise Coleman'ın kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. 45+2'de ise Brezilyalı yıldızı Richarlison'un penaltısı ile Everton ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Brentford 62'de Wissa'nın golüyle skoru eşitleyip 64'te ise Rico Henry ile öne geçti. 88'de ise Everton'dan Rondon kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Everton sahasında sezonun 20. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla Everton 36 puanda kaldı ve sezonun bitimine 1 hafta kala küme düşmemeyi henüz garantileyemedi.Brentford ise 46 puana yükseldi.
DİĞER
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hande Erçel’den sonra Kaan Yıldırım da aşkı itiraf etti!
Bodrum'da havalar ısındı plajlar doldu taştı
F.Bahçe'de forvet adayları belli oldu!
Rosier'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leicester farka gitti! (Özet izle)
Wolves evinde puan bıraktı!
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022
Adana'da çıkan yangın şalgamla söndürüldü!
Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celta Vigo tek attı 3 aldı! Celta Vigo tek attı 3 aldı! 23:44
Everton evinde kaybetti! Everton evinde kaybetti! 23:43
A. Madrid ile Sevilla yenişemedi! A. Madrid ile Sevilla yenişemedi! 23:43
Bilbao 3 puanı kaptı! Bilbao 3 puanı kaptı! 23:38
Real Sociedad Avrupa aşkına! Real Sociedad Avrupa aşkına! 23:37
Barça'ya geçit vermeyen Getafe ligde kaldı! Barça'ya geçit vermeyen Getafe ligde kaldı! 23:34
Daha Eski
Muriqi attı Mallorca kazandı! Muriqi attı Mallorca kazandı! 23:34
Real deplasmandan beraberlikle ayrıldı! Real deplasmandan beraberlikle ayrıldı! 23:31
Toroğlu'dan Kartal sözleri: Kanayan yaraları kesti attı Toroğlu'dan Kartal sözleri: Kanayan yaraları kesti attı 23:28
Toroğlu penaltı beklenen pozisyonu değerlendirdi! Toroğlu penaltı beklenen pozisyonu değerlendirdi! 22:43
Rosier'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Rosier'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 22:12
Leicester farka gitti! (Özet izle) Leicester farka gitti! (Özet izle) 22:08