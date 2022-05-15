Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Crystal Palace maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.