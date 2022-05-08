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Manchester City Newcastle : 5-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasının kapanış maçında Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 yendi. Son şampiyon Manchester City, Sterling'in 19 ve 90+3, Laporte'un 38, Rodri'nin 61 ve Foden'ın 90. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 20:46
Manchester City Newcastle : 5-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasının kapanış maçında Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 yendi.

Liverpool ile zirve mücadelesi veren Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı konuk etti.

Son şampiyon Manchester City, Sterling'in 19 ve 90+3, Laporte'un 38, Rodri'nin 61 ve Foden'ın 90. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 86'ya yükselten Manchester City liderliğini sürdürdü. Newcastle United ise 43 puanda kaldı.

Liverpool'un Tottenham ile berabere kalmasını iyi değerlendiren Manchester City, kendisi gibi bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki farkı 3 puana çıkardı.

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