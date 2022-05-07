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Liverpool 1-1 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Liverpool sahasında Tottenham'ı konuk etti. Karşılıklı gollerin atıldığı zorlu müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Tottenham'ın golünü 56. dakikada Heung-Min Son kaydetti. Liverpool'un golü 74. dakikada Luis Diaz'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 00:38
Liverpool 1-1 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Tottenham'ı ağırladı. Anfield Road'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Tottenham, 56. dakikada Heung-Min Son ile öne geçerken, Liverpool bu gole 74. dakikada Luis Diaz ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Liverpool 83, Tottenham 62 puana yükseldi. Ada'da zirve mücadelesi veren Liverpool 35 maç oynarken, aynı puana sahip Manchester City'nin bir maçı eksik.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Aston Villa deplasmanına gidecek. Tottenham, derbide Arsenal'i konuk edecek.

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