Liverpool 1-1 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Tottenham'ı ağırladı. Anfield Road'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Tottenham, 56. dakikada Heung-Min Son ile öne geçerken, Liverpool bu gole 74. dakikada Luis Diaz ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Liverpool 83, Tottenham 62 puana yükseldi. Ada'da zirve mücadelesi veren Liverpool 35 maç oynarken, aynı puana sahip Manchester City'nin bir maçı eksik.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Aston Villa deplasmanına gidecek. Tottenham, derbide Arsenal'i konuk edecek.