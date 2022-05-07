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Chelsea yeni sahibini duyurdu! 5 milyar euro karşılığında satılıyor

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Chelsea'nin beklenen satışı gerçekleşiyor. Yapılan açıklamada, Todd Boehly'nin liderliğindeki yatırımcı grubunun 5 milyar euro karşılığında kulübü satın almaya yakın olduğu ve işlemlerin mayıs ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 08:13
Chelsea yeni sahibini duyurdu! 5 milyar euro karşılığında satılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea yeni sahibini buluyor. Kulüp yaptığı açıklamada, Los Angeles Dodgers beyzbol takımının da ortaklarından olan Todd Boehly'nin yöneticisi olduğu bir grup yatırımcının 5 milyar euro önerdiğini ve anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Gerekli prosedürlerin ise mayıs ayı sonlarında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

İngilizlerin köklü kulübü Chelsea'nin sahibi Rus milyarder, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından gelen tepkiler üzerine kulübü mart ayında satışa çıkardığını duyurmuştu.

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