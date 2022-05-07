Chelsea yeni sahibini duyurdu! 5 milyar euro karşılığında satılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea yeni sahibini buluyor. Kulüp yaptığı açıklamada, Los Angeles Dodgers beyzbol takımının da ortaklarından olan Todd Boehly'nin yöneticisi olduğu bir grup yatırımcının 5 milyar euro önerdiğini ve anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Gerekli prosedürlerin ise mayıs ayı sonlarında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

İngilizlerin köklü kulübü Chelsea'nin sahibi Rus milyarder, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından gelen tepkiler üzerine kulübü mart ayında satışa çıkardığını duyurmuştu.