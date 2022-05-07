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Chelsea 2-2 Wolves (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Chelsea sahasında Wolves'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Chelsea'nin gollerini biri penaltıdan olmak üzere Romelu Lukaku kaydetti. Wolves'in golleri Trincao ve Conor Coady'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 19:18
Chelsea 2-2 Wolves (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında Chelsea, evinde Wolves'ı ağırladı. Mücadele Wolves'ın attığı son dakika golüyle 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Chelsea'nin gollerini 56 ve 58. dakikada Lukaku kaydetti. Konuk ekip Wolves'ın golleri 79'da Trincao ve 90+7'de Conor Coady attı.

Chelsea bu beraberlikle puanını 67 yaptı. Londra ekibi 3. sırada bulunuyor. Wolves ise 50 puanla 8. sırada yer alıyor.

Chelsea ligin bir sonraki haftasında Leeds United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Wolves ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.

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