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Burnley Aston Villa maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında heyecan Burnley - Aston Villa karşılaşması ile devam ediyor. Mücadele öncesi ev sahibi ekip 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Konuk takım ise 2 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı, haberimizden de CANLI izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:15
Burnley Aston Villa maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Burnley ile Aston Villa karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.


BURNLEY ASTON VILLA İLK 11'LER

Burnley: Pope, Roberts, Tarkowski, Collins, Taylor, Lennon, Cork, Brownhill, McNeill, Weghorst, Barnes.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, McGinn, Chambers, Douglas Luiz, Buendia, Ings, Watkins.

BURNLEY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Burnley - Aston Villa maçı saat 17.00'de başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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