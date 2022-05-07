Burnley Aston Villa maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Burnley ile Aston Villa karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
BURNLEY ASTON VILLA İLK 11'LER
Burnley: Pope, Roberts, Tarkowski, Collins, Taylor, Lennon, Cork, Brownhill, McNeill, Weghorst, Barnes.
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, McGinn, Chambers, Douglas Luiz, Buendia, Ings, Watkins.
BURNLEY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Burnley - Aston Villa maçı saat 17.00'de başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.