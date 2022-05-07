Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton - Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Manchester United maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak ve S Sport 1'de canlı yayınlanacak.