İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, menajer Mikel Arteta'nın kontratını uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol çalıştırıcı ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

40 yaşındaki teknik adamın çalıştırdığı Arsenal, bu sezon 34 maçın sonunda topladığı 63 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

