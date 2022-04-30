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Aston Villa - Norwich City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Aston Villa ile Norwich City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Norwich City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 14:00
Aston Villa - Norwich City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Norwich City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Norwich City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Norwich City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Norwich City maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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