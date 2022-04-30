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Aston Villa Norwich City maçı CANLI İZLE | A Spor canlı izle

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Aston Villa ile Norwich City karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Aston Villa - Norwich maçı, A Spor'dan naklen ve canlı olarak ekranlara geliyor. Aston Villa - Norwich City maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 16:55 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 16:56
Aston Villa Norwich City maçı CANLI İZLE | A Spor canlı izle

Premier Lig'in 35. haftasında Aston Villa, evinde Norwich'i ağrlıyor. Futbolsevelerin merakla beklediği bu karşılaşma, A Spor'dan naklen ekranlara geliyor. Öte yandan Aston Villa - Norwich maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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ASTON VILLA - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Norwich City maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Aston Villa: Martinez, Cash, Chambers, Mings, Digne, McGinn, Iroegbunam, Ramsey, Bailey, Philippe Coutinho, Watkins.

Norwich: Krul, Aarons, Hanley, Williams, Byram, Normann, McLean, Dowell, Lees-Melou, Rashica, Pukki.

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