Aston Villa Norwich City maçı CANLI İZLE | A Spor canlı izle

Premier Lig'in 35. haftasında Aston Villa, evinde Norwich'i ağrlıyor. Futbolsevelerin merakla beklediği bu karşılaşma, A Spor'dan naklen ekranlara geliyor. Öte yandan Aston Villa - Norwich maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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ASTON VILLA - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Norwich City maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Aston Villa: Martinez, Cash, Chambers, Mings, Digne, McGinn, Iroegbunam, Ramsey, Bailey, Philippe Coutinho, Watkins.
Norwich: Krul, Aarons, Hanley, Williams, Byram, Normann, McLean, Dowell, Lees-Melou, Rashica, Pukki.