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Chelsea ağlarını havalandıran Cristiano Ronaldo Premier Lig tarihine geçti!

Sezon başında İtalyan ekibi Juventus ile yollarını ayıran ve yeniden yıllar önce oynadığı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Premier Lig tarihine geçti. 37 yaşındaki futbolcu erteleme maçında Chelsea ile oynadıkları müsabakada rakip fileleri havalandırdı. Portekizli yıldız, bu golle birlikte 37 yaşında en çok gole ulaşan futbolcu unvanını elde etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 08:36
Chelsea ağlarını havalandıran Cristiano Ronaldo Premier Lig tarihine geçti!

İngiltere Premier Lig'in 37'nci haftasında ertelenen müsabakada Manchester United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo rüzgarı esti. 1-1 berabere biten karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar'ın golü Ronaldo'dan geldi.

Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı, bu golle birlikte Premier Lig'de kırılması zor bir rekora daha imza attı.

Chelsea'ye attığı golle ligdeki gol sayısını 17'ye çıkaran Ronaldo, Premier Lig tarihinde 37 yaşında en çok gole ulaşan futbolcu unvanını elde etti.

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