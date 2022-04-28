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Manchester United - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 16:30
Manchester United - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Chelsea maçı 28 Nisan Perşembe günü saat 21:45'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Telles; McTominay, Matic; Elanga, Fernandes, Rashford; Ronaldo

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz

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