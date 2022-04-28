Manchester United - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Chelsea maçı 28 Nisan Perşembe günü saat 21:45'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Telles; McTominay, Matic; Elanga, Fernandes, Rashford; Ronaldo

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz