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Liverpool Jürgen Klopp ile yeni sözleşme imzaladı!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, deneyimli çalıştırıcının kontratının 2026 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Kloop, sözleşmenin ardından kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, takımda çok güzel bir enerjinin olduğunu ve yeni sözleşmeden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 19:29
Liverpool Jürgen Klopp ile yeni sözleşme imzaladı!

İngiliz ekibi Liverpool, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Jürgen Klopp ile nikah tazeledi. Liverpool, başarılı teknik adam ile 2026 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

2015 yılından beri kulübün başında yer alan 54 yaşındaki Alman teknik adam, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Premier Lig ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu gibi başarıla imza attı. Kloop, sözleşmenin ardından kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, takımda çok güzel bir enerjinin olduğunu ve yeni sözleşmeden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.


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