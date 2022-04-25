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Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Crystal Palace - Leeds United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:00
Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 34. haftanın kapanış maçında Crystal Palace ile Leeds United kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Crystal Palace, topladığı 37 puanla 14. sırada bulunuyor. 33 puan toplayan Leeds United ise 16. sırada yer alıyor.

CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 34. haftasında oynanacak Crystal Palace - Leeds United maçı 25 Nisan Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, Schlupp; Ayew, Mateta, Zaha

Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Cooper, Dallas; Phillips, Klich; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James

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