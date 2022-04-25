Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 34. haftanın kapanış maçında Crystal Palace ile Leeds United kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Crystal Palace, topladığı 37 puanla 14. sırada bulunuyor. 33 puan toplayan Leeds United ise 16. sırada yer alıyor.
CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 34. haftasında oynanacak Crystal Palace - Leeds United maçı 25 Nisan Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MUHTEMEL 11'LER
Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, Schlupp; Ayew, Mateta, Zaha
Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Cooper, Dallas; Phillips, Klich; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James
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