Chelsea - West Ham United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - West Ham United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - West Ham United maçı 24 Nisan Pazar günü saat 16:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.