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Arsenal'in hedefindeki Moarata'dan transfer çıkışı! İtalya'dan ayrılmak...

İtalya Serie A ekibi Juventus'un İspanyol golcüsü Alvaro Morata'dan transfer çıkışı geldi. 29 yaşındaki golcü futbolcunun Juve'den sezon sonu ayrılması beklenirken, Arsenal iddiaları sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Morata, İtalya'dan ayrılığı yeşil ışık yaktı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 12:51
Arsenal'in hedefindeki Moarata'dan transfer çıkışı! İtalya'dan ayrılmak...

Ara transfer döneminde altyapısından yetiştiği Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ile anlaşmasına rağmen Juventus'un onay vermemesi nedeniyle ülkesine dönemeyen Alvaro Morata, yeniden Premier Lig'de forma giymesi halinde bundan mutluluk duyacağını söyledi.

Arsenal'in İspanyol forvet için nabız yokladığı öne sürülürken, Men's Health'e konuşan İspanyol golcü ailesiyle birlikte olduktan sonra İtalya dışında top koşturmanın kendisi için problem olmayacağını dile getirdi.

İkinci dönemini yaşadığı Juventus'ta geçen sezon tüm kulvarlarda 20 gol atan Morata, bu sezon ise 11 gol ve altı asistle oynadı.

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