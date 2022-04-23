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Norwich City - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Norwich City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich City ile Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:00
Norwich City - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Norwich City - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Norwich City ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich City - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORWICH CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norwich City - Newcastle United maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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