Norwich City - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Norwich City - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Norwich City ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich City - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NORWICH CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Norwich City - Newcastle United maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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