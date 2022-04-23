Brentford - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brentford - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brentford - Tottenham maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.