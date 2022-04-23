Arsenal - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Manchester United maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 14:30'da oynanacak. Mücadele S Spor'ta canlı yayınlanacak.

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tavares; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Nketiah

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Telles; Matic, McTominay; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo