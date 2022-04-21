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Son dakika spor haberleri: Manchester United'da Erik ten Hag dönemi!

Son dakika spor haberleri... Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 52 yaşındaki Hollandalı Teknik Direktör Erik ten Hag'la 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. 2017 yılından bu yana Hollanda'nın Ajax takımını çalıştıran deneyimli teknik adam, ikisi lig olmak üzere toplam beş kupa şampiyonluğu yaşadı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:42
Son dakika spor haberleri: Manchester United'da Erik ten Hag dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktörlük görevine Hollandalı Erik ten Hag'ın getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik adamla gelecek sezondan itibaren 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Erik ten Hag, kulübün internet sitesinde yer alan demecinde, Manchester United'ı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olacağını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Kulübün muhteşem tarihini ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Kulübün hak ettiği başarıya ulaşabilmesi için takımı geliştirmekte kararlıyım." ifadelerini kullandı.

2017 yılından bu yana Hollanda'nın Ajax takımını çalıştıran deneyimli teknik adam, ikisi lig olmak üzere toplam beş kupa şampiyonluğu yaşadı.

Erik ten Hag, emekliye ayrılan Alex Ferguson'un ardından Manchester ekibinin başına geçen beşinci teknik direktör olacak.

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