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Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Newcastle United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:30
Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Crystal Palace maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak. Mücadele S Spor'ta canlı yayınlanacak.

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