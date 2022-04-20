Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Crystal Palace maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak. Mücadele S Spor'ta canlı yayınlanacak.