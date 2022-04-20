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Everton - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Everton ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 11:46 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 12:00
Everton - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Leicester City maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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