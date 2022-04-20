Everton - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Leicester City maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.