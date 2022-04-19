Liverpool - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Manchester United maçı 19 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.