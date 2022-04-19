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Liverpool - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 10:00
Liverpool - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester United maçı 19 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

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