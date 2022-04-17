West Ham United - Burnley maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WEST HAM UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
West Ham United - Burnley maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16:15'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.