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Son dakika spor haberleri: Nemanja Matic Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı

Son dakika spor haberleri... Manchester United'ın Sırp orta sahası Nemanja Matic, 5 yıldır formasını giydiği İngiliz ekibinden sezon sonunda ayrılacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:18
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: Nemanja Matic Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic'ten flaş bir açıklama geldi.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulüp yönetimini, hocamı ve takım arkadaşlarımı bilgilendirdim. Bu kulüp için oynamak bir onur ve ayrıcalıktı. Taraftarlarımıza koşulsuz destekleri için çok teşekkür ederim. Mümkün olduğunca iyi bir şekilde bitirmek için sezon sonuna kadar her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

2017 yılında Chelsea'den transfer edilen Matic, bu sezon tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada görev aldı. Sırp yıldızın sözleşmesi 2023'te sona eriyordu.

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