Cristiano Ronaldo Manchester United'in gelecek sezon planlarında yer almıyor!

Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Ralf Rangnick'e emanet eden Manchester United, bu sezonki kötü gidişata son veremedi. Gelecek sezon planlamalarına da şimdiden başlayan Kırmızı Şeytanlar, Crsitiano Ronaldo hakkında da kararını verdi.

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde, İngiliz ekibinin Ajax'ın teknik direktörü Erik Ten Hag ile sözlü olarak anlaştığı ve transferi kısa süre içerisinde duyuracağı ifade edilmişti.

İngiliz gazetesi Daily Star'a göre ise, Ten Haag, Cristiano Ronaldo'yu yeni sezon planları arasına dahil etmedi. Portekizli futbolcunun planlarına uymadığını ifade eden Hollandalı antrenör, yıldız ismin takımdan gönderilmesi fikrine de sıcak bakıyor.





Sezon başında United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibiyle 33 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu 18 kez rakip fileleri sarsarken 3 de asist yaptı.

