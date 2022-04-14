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Son dakika spor haberleri: Mohamed Salah favori kalecilerini açıkladı!

Son dakika spor haberleri... Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah İngiliz basınına röportaj verdi. Yıldız futbolcu, kariyerinde karşılaştığı en iyi 4 kaleciyi açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 09:53
Son dakika spor haberleri: Mohamed Salah favori kalecilerini açıkladı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Mısırlı golcü Mohamed Salah, kariyerinde çıktığı yaklaşık 500 müsabakada birçok kaleciyle karşı karşıya geldi.

Mirror'a röportaj veren Salah, karşılaştığı en iyi 4 kaleciyi açıkladı. Yıldız futbolcu, "Bir tane seçemem, 4 isim vereceğim; Casillas, Buffon, Alisson ve Neuer... Tabii ki başka iyi kaleciler de var ama şu an için isimlerini unuttum. Aralarından seçmek zor. İtalya'da Buffon'a karşı oynadığımda, o inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

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