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Ozan Kabak dikiş tutturamadı! Milli futbolcu yeniden takım değiştirecek

Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer olan ve kendisi hakkında büyük beklentiler olan Ozan Tufan bir türlü bir takımda devamlılık sağlayamadı. Son olarak Norwich City'e transfer olan milli yıldız, takımın son sırada yer alması nedeniyle yeniden takım değiştirmek zorunda kalacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 14:59 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:29
Ozan Kabak dikiş tutturamadı! Milli futbolcu yeniden takım değiştirecek

Şanssızlıklar Ozan Kabak'ın yakasını bırakmıyor. Norwich City forması giyen milli oyuncu, son yıllarda çok sık kulüp değiştirmek zorunda kaldı. TRT Spor'un haberine göre yeşil sarılı ekibin Premier Lig'in son sırasında yer alması, 22 yaşındaki savunmacının farklı bir takıma gideceği anlamına geliyor.

Sözleşmesinde 20 maç oynarsa 13 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması, bu olasılığı ortadan kaldırdı. Ozan bu sezon tüm kulvarlarda Norwich City formasıyla 13 maça çıkabildi. Bonservisi Bundesliga 2'nci Lig ekiplerinden Schalke 04'de bulunan milli oyuncunun takımına dönmesi de pek mümkün görünmüyor.

Alman basını, Schalke 04'ün Ozan'ı satmayı düşündüğünü yazdı. Mavi beyazlı kulübün sportif direktörü Rouven Schröder'in genç stoperin satışından 9 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı belirtildi. Ozan Kabak 2018-2019 sezonun devre arasında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oldu. Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından milli oyuncu 15 milyon euro bedelle Schalke 04'e geçti.

2020-2021 sezonunun devre arasında Liverpool'a kiralanan genç stoper, sezon sonunda tekrar takımına döndü. Ancak Schalke 04'ün küme düşmesi nedeniyle Alman kulübü bu kez de 22 yaşındaki savunmacıyı Norwich City'e kiraladı. Ozan Kabak'ın 30 Haziran 2024'e kadar Schalke 04 ile sözleşmesi bulunuyor.

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