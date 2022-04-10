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Manchester City 2-2 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor haberi... İngiltere Premier Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 32. hafta karşılaşmasında Manchester City sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 2 kez öne geçtiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 20:33
Manchester City 2-2 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City ile Liveprool karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Manchester City, 5. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçti. Liverpool, bu gole çok çabuk cevap verdi ve 13. dakikada Diogo Jota'nın golüyle skora eşitlik geldi.

36. dakikada Gabriel Jesus, Manchester City'i yeniden öne geçirdi ve ilk yarıyı ev sahibi ekip 2-1 önde kapattı.

Liverpool, 46. dakikada Salah'ın asisti Sadio Mane'nin golüyle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, 7 maçları kala Manchester City 74 puana, Liverpool ise 73 puana yükseldi.

Manchester City gelecek hafta Brighton'ı ağırlayacak. Liverpool ise sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

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